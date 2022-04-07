ЗСУ розбили артилерійський підрозділ загарбників на Херсонщині. ВІДЕО

У Херсонській області українські воїни розбили артилерійський підрозділ російських окупантів. Про це вранці в четвер, 7 квітня, інформує пресслужба ВМС ЗС України. “На Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів. На жаль, частина “асвабадітєлєй” накивала п’ятами“, – йдеться у повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець

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