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У Сухопутних військах не виключають спроби повторного наступу РФ на Київ

07/04/2022 17:20
Імовірність того, що російська армія здійснить повторну спробу захопити Київ, є високою.

Про це сказав на брифінгу в четвер, 7 квітня, заступник начальника штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Грузевич, передає “Укрінформ”.

“Після перегрупування буде повторна спроба захопити столицю – однозначно. Це дасть їм можливість диктувати свої вимоги, вийти переможцем у ситуації, бо зараз РФ– як загнаний вовк”, – сказав Грузевич, відповідаючи на запитання журналістів.

Він нагадав, що у ворога було дві стратегічні цілі – вийти на кордони Донецької та Луганської областей та захопити Київ і після цього країну поставити на коліна. У нього не вийшло ні там, ні там. Тоді він зосередив сили на одній із стратегічних цілей, але ймовірність того, що буде повторна спроба наступу на Київ, залишається.

Грузевич уточнив, що частина окупантів, яка залишається у Білорусі, досить велика. рф сподівається, що всі українські сили кинуть на схід, припустив він, але не слід розрахувати на це. Київ залишається під надійним захистом, додав Грузевич.

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