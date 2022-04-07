У Львові облаштовують перше модульне містечко для переселенців

Фото: Андрій Садовий/Facebook

У Львові облаштовують модульне містечко, в якому зможуть жити 350 тимчасових переселенців, що евакуювались місць, де відбуваються бойові дії.

Про це вдень у четвер, 7 квітня, повідомив міський голова Андрій Садовий.

“Це 88 житлових контейнерів, у яких зможуть жити понад 350 людей.

В одному будиночку можуть жити 2-4 людини. Всередині є все необхідне – меблі, світло, тепло. Санвузли та їдальня розташовані на території містечка”, – зазначив він.

Ці будинки подарував уряд Польщі. Передовсім, сюди поселять студентів вишів, яких евакуювали з гарячих точок.

Садовий заявляє, що впродовж тижня на території Львова створять ще кілька таких містечок, щоби розмістити близько 1000 людей.

За його словами, це буде найбільший у світі хаб з тимчасового розміщення переселенців.

Крім того, львівська влада має плани з будівництва дерев’яних двоповерхових котеджів, куди селитимуть насамперед вагітних жінок та дітей і новонароджених.

У Львові сьогодні розміщені близько 200 тисяч переселенців, але влада очікує ще на одну хвилю біженців зі східних областей через пожвавлення бойових дій.

Після завершення війни, львівська місцева влада припускає, що близько 50 тисяч людей вирішать залишитися і мешкати у Львові.

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