У Бородянці почали діставати з-під завалів перших жертв

Бородянка, фото з ТГ-каналу Олексія Кулеби

Керівник гуманітарного штабу Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів, що рятувальники почали знаходити перших загиблих у Бородянці Київської області, яка місяць була під російською окупацією.

Про це він повідомив на своєму телеграм-каналі у четвер, 7 квітня.

“Працюють знову рятувальники. Відбувається опис і подання актів щодо шкоди зробленої. По кожному будинку буде складений акт, буде фіксація. Також буде встановлено загальна кількість домів, які необхідно демонтувати повністю, і які можна буде відремонтувати. На жаль, на сьогоднішній день вже є підтверджена інформація, що під завалами знайдені загиблі люди. Їхня кількість встановлюється”, – йдеться в повідомленні.

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