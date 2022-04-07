У Бородянці почали діставати з-під завалів перших жертв

Керівник гуманітарного штабу Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів, що рятувальники почали знаходити перших загиблих у Бородянці Київської області, яка місяць була під російською окупацією.
Про це він повідомив на своєму телеграм-каналі у четвер, 7 квітня.
“Працюють знову рятувальники. Відбувається опис і подання актів щодо шкоди зробленої. По кожному будинку буде складений акт, буде фіксація. Також буде встановлено загальна кількість домів, які необхідно демонтувати повністю, і які можна буде відремонтувати. На жаль, на сьогоднішній день вже є підтверджена інформація, що під завалами знайдені загиблі люди. Їхня кількість встановлюється”, – йдеться в повідомленні.
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