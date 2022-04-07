Суд арештував активи дружини Медведчука

Оксана Марченко і Віктор Медведчук

Національна поліція арештувала активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина народного депутата від “ОПЗЖ” Віктора Медведчука – телеведучої Оксани Марченко.

Про це у четвер, 7 квітня, повідомила пресслужба Національної поліції.

Так, три квартири, два майнові комплекси, вартісні предмети мистецтва та транспортні засоби будуть передані в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

“Слідчі головного слідчого управління за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції здійснюють досудове розслідування за фактами протиправних дій посадових осіб товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина народного депутата Віктора Медведчука”, – сказано в повідомленні.

6 квітня слідчі оперативники ДСР і кіберполіції провели санкціоновані судом обшуки в місцях розташування нерухомості, що зареєстрована на вищезазначене товариство, зокрема і на дачі Медведчука “Ведмежа дубрава”.

Правоохоронці вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі.

Крім того, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора задоволено клопотання слідчих про арешт трьох квартир і двох майнових комплексів. Також готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене протягом обшуків майно, уточнюють у Нацполіції.

“Надалі арештовані активи будуть передані в управління АРМА. Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури”, – зазначають у відомстві.

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