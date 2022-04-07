“С нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли”: росіяни називають війну в Україні пеклом для себе

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Російські окупанти називають війну в Україні пеклом для себе – один із окупантів розповів, що лише з його бригади пів тисячі військових привезли в пакетах, по шматках.

Про це йдеться в новому перехопленні СБУ, котре спецслужба оприлюднила у четвер, 7 квітня.

“В первые два дня только с нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромнейшие. В плен много берут… Мы по мирным бъем”, – розповідає він у телефонній розмові зі своєю знайомою.

На перехоплених плівках СБУ чути, як загарбник скаржиться на своє керівництво і говорить, що про них навіть не згадують: “Про меня здесь совсем забыли, вообще. Они недели 2 все думали, что мы уже погибли”.

Зараз окупанти чекають ротації: щоб по приїзду в РФ одразу написати заяву на звільнення.

“Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пид*расы. Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь”, – резюмує загарбник.

“Если” – вірне уточнення… Але навіть якщо окупант повернеться живим, його злочини задокументовані і правосуддя чекатиме на нього”, – резюмували в СБ.

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