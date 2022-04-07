Президент відзначив нагородами 168 військовослужбовців Збройних сил

“Росія розглядає голод як свою зброю”: Зеленський виступив перед парламентом Ірландії

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Ірландії, закликавши владу цієї країни до жорсткіших санкцій проти Росії та закликав приєднатися до відновлення зруйнованої інфраструктури України, скажімо, Херсонської області. Промова...