Президент відзначив нагородами 168 військовослужбовців Збройних сил

Президент Володимир Зеленський підписав чергові укази про відзначення наших героїв державними нагородами України.
“168 військовослужбовців Збройних сил. І троє військовослужбовців Головного управління розвідки”, – сказав він у нічному зверненні.
На сайті глави держави оприлюднено один із цих указів, датований 6 квітня – той, що стосується Збройних сил України. 16 осіб із цього списку удостоєні нагород посмертно.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
КОЛЬЦОВА Валерія Геннадійовича — полковника
РОДІНА Євгенія Анатолійовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АКСЬОНОВА Миколу Миколайовича — капітана
БАЛИЧЕВА Юрія Миколайовича — підполковника
БЕРЧЕНКА Івана Вікторовича — капітана
БОДЯКА Богдана Руслановича — старшого лейтенанта
БОЙКА Ігоря Миколайовича — старшого сержанта
БУГРИМА Дмитра Олексійовича — майора
БУРГАРТ Олександру Олександрівну (посмертно) — лейтенанта
ВАРАКІНА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта
ГОРЯЧКОВСЬКОГО Артема Святославовича — капітана
ЗАБОРСЬКОГО Олександра Клавдійовича (посмертно) — майстер-сержанта
КАС’ЯНЕНКА Олексія Олександровича — підполковника
КОВЦУРА Юрія Віталійовича — підполковника
ЛЕСЯ Василя Васильовича — капітана
ЛИСИЦЮ Дмитра Геннадійовича — старшого лейтенанта
МАЗУРКА Віктора Сергійовича (посмертно) — капітана
МОРДВІНА Володимира Андрійовича — старшого лейтенанта
НІКІФОРЕНКА Дениса Миколайовича — старшого лейтенанта медичної служби
НІКОЛІЦЮ Дениса Олеговича — старшого лейтенанта
ПАНЧЕНКА Григорія Олександровича — підполковника
ПОПОВА Дениса Володимировича — підполковника
СВІТЛИЧНОГО Максима Сергійовича — майора
СОКОЛОВА Михайла Сергійовича — головного сержанта
СОКОЛОВСЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта
ТИМОШЕНКО Ольгу Юріївну — старшого лейтенанта
ХОПТИНСЬКОГО Юрія Петровича — майора
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
БАСЬОНКА Олександра Миколайовича — старшого матроса
БУРМЕЧА Василя Васильовича — молодшого сержанта
ГОРЬОВОГО Олега Олександровича — старшого матроса
ДОЛМАТОВА Юрія Борисовича — сержанта
МІЛЬКОВСЬКОГО Василя Віталійовича — старшого матроса
СЛЄПЦОВА Володимира Андрійовича — сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АВАНЕСОВА Карена Григоровича — молодшого сержанта
БАГРІЯ Романа Олександровича — солдата
БЕЗРУКОГО Юрія Володимировича — старшого солдата
БЕНЗУ Сергія Романовича — капітана
БЕЦЯ Володимира Івановича — старшого матроса
БІЛОГО Євгена Юрійовича — штаб-сержанта
БОРОДАВЧЕНКА Максима Юрійовича — старшого сержанта
БУСЛА Сергія Сергійовича — старшого матроса
ВАСИЛЕНКА Миколу Васильовича — солдата
ВАСИЛЬЧУКА Олександра Олександровича — старшого сержанта
ВАСЬОВИЧА Сергія Романовича — солдата
ВІТВІЦЬКОГО Артема Олеговича — матроса
ГАРБАРА Віталія Юрійовича — старшого солдата
ГАРКАВЦЕВА Сергія Георгійовича — молодшого сержанта
ГОРЛАЧОВА Сергія Геннадійовича — старшого солдата
ГРЕБУ Андрія Володимировича (посмертно) — головного сержанта
ГУМЕНЮКА Олега Миколайовича (посмертно) — солдата
ДІДЕНКА Владислава Миколайовича — матроса
ДІКА Івана Івановича — старшого матроса
ДОВБУША Сергія Сергійовича — старшого сержанта
ДЯЧУКА Юрія Миколайовича (посмертно) — солдата
ЄФІМОВА Вадима Юрійовича — старшого сержанта
ЖИЛІНА Максима Івановича — сержанта
ЖИТАРЕНКА Івана Миколайовича — матроса
ЖУКА Павла Анатолійовича — солдата
ЗАВОРОТНОГО Євгена Валерійовича — штаб-сержанта
ІВАНЮКА Олександра Сергійовича — старшого солдата
КАПКАНА Артема Андрійовича — старшого матроса
КАРДАША Сергія Валерійовича — старшого солдата
КАРЕЛІНА Андрія Андрійовича — старшого солдата
КІРСАНОВА Василя Васильовича — солдата
КЛІНИШКОВА Ростислава Денисовича — матроса
КОЗУБОВСЬКОГО Юрія Володимировича — молодшого сержанта
КОЛІБАБЧУКА Юрія Івановича — старшого солдата
КОЛІСНИКА Олександра Анатолійовича — сержанта
КОРОБКУ Дмитра Вячеславовича — солдата
КОСТЮКОВА Руслана Васильовича — старшого солдата
КРАСНІКОВА Леоніда Вікторовича — солдата
КРИВКУ Володимира Миколайовича — старшого матроса
КРИГІНА Романа Валерійовича — старшого матроса
КРОТОВСЬКОГО Володимира Дмитровича — матроса
КРОХІНА Романа Олександровича — молодшого сержанта
КУЙБАРА Олександра Сергійовича — матроса
КУРОВСЬКОГО Владислава Вадимовича — солдата
КУТАЛОВА Едуарда Олександровича — солдата
КУШНІРА Михайла Яковича — старшого солдата
ЛЕОНТЬЄВА Віталія Миколайовича — старшого солдата
ЛИСАКА Павла Андрійовича — старшого матроса
ЛУЦИКА Михайла Васильовича (посмертно) — солдата
МАКСІМІКА Володимира Сергійовича — матроса
МАТВЄЄВА Вячеслава Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
МАХАММАДІЄВА Аліка Махматмурадовича (посмертно) — старшого сержанта
МЕЛЬНИКА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата
МЕРКУЛОВА Тараса Васильовича — старшого солдата
МУХУ Івана Івановича — старшого солдата
НІКОЛАЄНКА Олександра Ігоровича — матроса
НІЧІПОРУКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
НОСА Олександра Івановича — старшого матроса
ОНИЩЕНКА Ярослава Володимировича — молодшого сержанта
ОРИЩИНА Владислава Валентиновича — солдата
ОСТАПЧУКА Віктора Анатолійовича — матроса
ПАНОВА Сергія Сергійовича — матроса
ПАСТУШЕНКА Сергія Петровича — матроса
ПІКУЛЯ Олександра Ігоровича — старшого матроса
ПОЛОВЕНКА-ПОРТНОГО Віктора Валерійовича — старшого солдата
ПОЩЄВА Миколу Андрійовича — старшого сержанта
ПРАВДОЛЮБОВА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта
ПРИСЯЖНЮКА Івана Олександровича — майора
ПРОДЕУСА Дмитра Сергійовича — матроса
ПРОНЯ Дениса Павловича — старшого матроса
РОТАРА Михайла Ігоровича — старшого матроса
РУДЕНКА Олександра Ілліча — молодшого сержанта
САВОСТЕЙКА Валерія Івановича — підполковника
САВОЧКІНА Олега Ігоровича — старшого солдата
СКОРОПУПОВА Дмитра Сергійовича — старшого матроса
СЛОБОДЯНЮКА Олексія Олександровича — солдата
СНІСАРА Віталія Володимировича — старшого солдата
СОЛЯНИКА Євгенія Станіславовича — солдата
СПІРЕНКОВА Романа Олександровича — матроса
СТАДНІКА Максима Миколайовича (посмертно) — солдата
СТОЯНА Івана Валерійовича — старшого солдата
ТАРАБАНОВА Олександра Вікторовича — старшого солдата
ТІОРУ Дениса Васильовича — головного сержанта
ТКАЧА Сергія Олександровича — старшого солдата
ТКАЧЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
ТОЧЕКА Володимира Богдановича — старшого матроса
ФАЛЕНДИША Тараса Богдановича — молодшого сержанта
ФЕДІНА Владислава Вадимовича — старшого солдата
ФЕЦАКА Руслана Євгеновича — старшого сержанта
ФІЛІПОВА Володимира Вікторовича — старшого солдата
ЧАРКОВСЬКОГО Олександра Юрійовича (посмертно) — матроса
ЧЕРЕШНЮ Сергія Олександровича — штаб-сержанта
ЧХЕТІАНІ Вадима — старшого солдата
ШАМУТА Сергія Євгенійовича (посмертно) — матроса
ШЕСТОПАЛОВА Олександра Віталійовича — солдата
ЯРЕМКА Олега Ігоровича — сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
КОЛОДНОГО Юрія Юрійовича — майора
НІКІТАС Ольгу Олександрівну — капітана медичної служби
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АРТЕМЕНКА Юрія Миколайовича — старшого солдата
БЕНДАСА Дениса Станіславовича — сержанта
ВЕРБИЦЬКОГО Володимира Володимировича — старшого солдата
ГАВРИЛЕЦЬКУ Олександру Іванівну — старшого солдата
ГНОТА Анатолія Івановича — старшого солдата
ДЕНИСЕНКА Олександра Олександровича — солдата
ЗУБОВСЬКОГО Микиту Геннадійовича — старшого солдата
КАЛІНЧУКА Івана Миколайовича — старшого солдата
КАРКЛІНА Романа Ігоровича — старшого солдата
КЛИМКА Дмитра Васильовича — старшого солдата
КОВАЛЕНКА Володимира Павловича — солдата
КОЛОМІЙЦЯ Сергія Сергійовича — старшого солдата
КУЗЬМИЧА Дмитра Сергійовича — старшого солдата
КУРЧЕНКА Артема Юрійовича — солдата
ЛИПКУ Владислава Ігоровича — солдата
МІНАЄВА Романа Сергійовича — молодшого сержанта
ОГЛИ Дмитра Станіславовича — старшого солдата
ПАЩЕНКА Максима Миколайовича — старшого солдата
ПРОЦЕНКА Івана Володимировича — старшого солдата
РОМАНЮКА Євгена Сергійовича — солдата
РУДІКА Михайла Михайловича — сержанта
РЯБЕНКА Богдана Олександровича — солдата
СЕВЕРЦЕВА Микиту Валерійовича — солдата
СИДОРЕНКА Станіслава Романовича — солдата
СОРОКІНА Сергія Олексійовича — солдата
СУКАЧОВА Миколу Олексійовича — старшого солдата
ТРОФІМОВА Євгенія Миколайовича — старшого солдата
ЧАЛОГО Миколу Ігоровича — старшого солдата
ШВЕЦЯ Вячеслава Анатолійовича — старшого сержанта
ШЕВЧЕНКА Артема Павловича — старшого солдата
ЩЕРБАЧЕНКА Юрія Анатолійовича — молодшого сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ПШЕЧЕНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
НОСАНЯ Дмитра Вікторовича — сержанта
САВЧУКА Олександра Григоровича — сержанта
СТРІЛЬЦОВУ Анну Анатоліївну — сержанта
ТКАЧУК Юлію Сергіївну — старшого сержанта
ШТЕЙН Ганну Олегівну — солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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