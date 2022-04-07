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Президент відзначив нагородами 168 військовослужбовців Збройних сил

07/04/2022 11:34

Президент Володимир Зеленський підписав чергові укази про відзначення наших героїв державними нагородами України.

“168 військовослужбовців Збройних сил. І троє військовослужбовців Головного управління розвідки”, – сказав він у нічному зверненні.

На сайті глави держави оприлюднено один із цих указів, датований 6 квітня – той, що стосується Збройних сил України. 16 осіб із цього списку удостоєні нагород посмертно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №216/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

КОЛЬЦОВА Валерія Геннадійовича — полковника

РОДІНА Євгенія Анатолійовича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АКСЬОНОВА Миколу Миколайовича — капітана

БАЛИЧЕВА Юрія Миколайовича — підполковника

БЕРЧЕНКА Івана Вікторовича — капітана

БОДЯКА Богдана Руслановича — старшого лейтенанта

БОЙКА Ігоря Миколайовича — старшого сержанта

БУГРИМА Дмитра Олексійовича — майора

БУРГАРТ Олександру Олександрівну (посмертно) — лейтенанта

ВАРАКІНА Сергія Володимировича — старшого лейтенанта

ГОРЯЧКОВСЬКОГО Артема Святославовича — капітана

ЗАБОРСЬКОГО Олександра Клавдійовича (посмертно) — майстер-сержанта

КАС’ЯНЕНКА Олексія Олександровича — підполковника

КОВЦУРА Юрія Віталійовича — підполковника

ЛЕСЯ Василя Васильовича — капітана

ЛИСИЦЮ Дмитра Геннадійовича — старшого лейтенанта

МАЗУРКА Віктора Сергійовича (посмертно) — капітана

МОРДВІНА Володимира Андрійовича — старшого лейтенанта

НІКІФОРЕНКА Дениса Миколайовича — старшого лейтенанта медичної служби

НІКОЛІЦЮ Дениса Олеговича — старшого лейтенанта

ПАНЧЕНКА Григорія Олександровича — підполковника

ПОПОВА Дениса Володимировича — підполковника

СВІТЛИЧНОГО Максима Сергійовича — майора

СОКОЛОВА Михайла Сергійовича — головного сержанта

СОКОЛОВСЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта

ТИМОШЕНКО Ольгу Юріївну — старшого лейтенанта

ХОПТИНСЬКОГО Юрія Петровича — майора

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

БАСЬОНКА Олександра Миколайовича — старшого матроса

БУРМЕЧА Василя Васильовича — молодшого сержанта

ГОРЬОВОГО Олега Олександровича — старшого матроса

ДОЛМАТОВА Юрія Борисовича — сержанта

МІЛЬКОВСЬКОГО Василя Віталійовича — старшого матроса

СЛЄПЦОВА Володимира Андрійовича — сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АВАНЕСОВА Карена Григоровича — молодшого сержанта

БАГРІЯ Романа Олександровича — солдата

БЕЗРУКОГО Юрія Володимировича — старшого солдата

БЕНЗУ Сергія Романовича — капітана

БЕЦЯ Володимира Івановича — старшого матроса

БІЛОГО Євгена Юрійовича — штаб-сержанта

БОРОДАВЧЕНКА Максима Юрійовича — старшого сержанта

БУСЛА Сергія Сергійовича — старшого матроса

ВАСИЛЕНКА Миколу Васильовича — солдата

ВАСИЛЬЧУКА Олександра Олександровича — старшого сержанта

ВАСЬОВИЧА Сергія Романовича — солдата

ВІТВІЦЬКОГО Артема Олеговича — матроса

ГАРБАРА Віталія Юрійовича — старшого солдата

ГАРКАВЦЕВА Сергія Георгійовича — молодшого сержанта

ГОРЛАЧОВА Сергія Геннадійовича — старшого солдата

ГРЕБУ Андрія Володимировича (посмертно) — головного сержанта

ГУМЕНЮКА Олега Миколайовича (посмертно) — солдата

ДІДЕНКА Владислава Миколайовича — матроса

ДІКА Івана Івановича — старшого матроса

ДОВБУША Сергія Сергійовича — старшого сержанта

ДЯЧУКА Юрія Миколайовича (посмертно) — солдата

ЄФІМОВА Вадима Юрійовича — старшого сержанта

ЖИЛІНА Максима Івановича — сержанта

ЖИТАРЕНКА Івана Миколайовича — матроса

ЖУКА Павла Анатолійовича — солдата

ЗАВОРОТНОГО Євгена Валерійовича — штаб-сержанта

ІВАНЮКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

КАПКАНА Артема Андрійовича — старшого матроса

КАРДАША Сергія Валерійовича — старшого солдата

КАРЕЛІНА Андрія Андрійовича — старшого солдата

КІРСАНОВА Василя Васильовича — солдата

КЛІНИШКОВА Ростислава Денисовича — матроса

КОЗУБОВСЬКОГО Юрія Володимировича — молодшого сержанта

КОЛІБАБЧУКА Юрія Івановича — старшого солдата

КОЛІСНИКА Олександра Анатолійовича — сержанта

КОРОБКУ Дмитра Вячеславовича — солдата

КОСТЮКОВА Руслана Васильовича — старшого солдата

КРАСНІКОВА Леоніда Вікторовича — солдата

КРИВКУ Володимира Миколайовича — старшого матроса

КРИГІНА Романа Валерійовича — старшого матроса

КРОТОВСЬКОГО Володимира Дмитровича — матроса

КРОХІНА Романа Олександровича — молодшого сержанта

КУЙБАРА Олександра Сергійовича — матроса

КУРОВСЬКОГО Владислава Вадимовича — солдата

КУТАЛОВА Едуарда Олександровича — солдата

КУШНІРА Михайла Яковича — старшого солдата

ЛЕОНТЬЄВА Віталія Миколайовича — старшого солдата

ЛИСАКА Павла Андрійовича — старшого матроса

ЛУЦИКА Михайла Васильовича (посмертно) — солдата

МАКСІМІКА Володимира Сергійовича — матроса

МАТВЄЄВА Вячеслава Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

МАХАММАДІЄВА Аліка Махматмурадовича (посмертно) — старшого сержанта

МЕЛЬНИКА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата

МЕРКУЛОВА Тараса Васильовича — старшого солдата

МУХУ Івана Івановича — старшого солдата

НІКОЛАЄНКА Олександра Ігоровича — матроса

НІЧІПОРУКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

НОСА Олександра Івановича — старшого матроса

ОНИЩЕНКА Ярослава Володимировича — молодшого сержанта

ОРИЩИНА Владислава Валентиновича — солдата

ОСТАПЧУКА Віктора Анатолійовича — матроса

ПАНОВА Сергія Сергійовича — матроса

ПАСТУШЕНКА Сергія Петровича — матроса

ПІКУЛЯ Олександра Ігоровича — старшого матроса

ПОЛОВЕНКА-ПОРТНОГО Віктора Валерійовича — старшого солдата

ПОЩЄВА Миколу Андрійовича — старшого сержанта

ПРАВДОЛЮБОВА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта

ПРИСЯЖНЮКА Івана Олександровича — майора

ПРОДЕУСА Дмитра Сергійовича — матроса

ПРОНЯ Дениса Павловича — старшого матроса

РОТАРА Михайла Ігоровича — старшого матроса

РУДЕНКА Олександра Ілліча — молодшого сержанта

САВОСТЕЙКА Валерія Івановича — підполковника

САВОЧКІНА Олега Ігоровича — старшого солдата

СКОРОПУПОВА Дмитра Сергійовича — старшого матроса

СЛОБОДЯНЮКА Олексія Олександровича — солдата

СНІСАРА Віталія Володимировича — старшого солдата

СОЛЯНИКА Євгенія Станіславовича — солдата

СПІРЕНКОВА Романа Олександровича — матроса

СТАДНІКА Максима Миколайовича (посмертно) — солдата

СТОЯНА Івана Валерійовича — старшого солдата

ТАРАБАНОВА Олександра Вікторовича — старшого солдата

ТІОРУ Дениса Васильовича — головного сержанта

ТКАЧА Сергія Олександровича — старшого солдата

ТКАЧЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

ТОЧЕКА Володимира Богдановича — старшого матроса

ФАЛЕНДИША Тараса Богдановича — молодшого сержанта

ФЕДІНА Владислава Вадимовича — старшого солдата

ФЕЦАКА Руслана Євгеновича — старшого сержанта

ФІЛІПОВА Володимира Вікторовича — старшого солдата

ЧАРКОВСЬКОГО Олександра Юрійовича (посмертно) — матроса

ЧЕРЕШНЮ Сергія Олександровича — штаб-сержанта

ЧХЕТІАНІ Вадима — старшого солдата

ШАМУТА Сергія Євгенійовича (посмертно) — матроса

ШЕСТОПАЛОВА Олександра Віталійовича — солдата

ЯРЕМКА Олега Ігоровича — сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

КОЛОДНОГО Юрія Юрійовича — майора

НІКІТАС Ольгу Олександрівну — капітана медичної служби

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АРТЕМЕНКА Юрія Миколайовича — старшого солдата

БЕНДАСА Дениса Станіславовича — сержанта

ВЕРБИЦЬКОГО Володимира Володимировича — старшого солдата

ГАВРИЛЕЦЬКУ Олександру Іванівну — старшого солдата

ГНОТА Анатолія Івановича — старшого солдата

ДЕНИСЕНКА Олександра Олександровича — солдата

ЗУБОВСЬКОГО Микиту Геннадійовича — старшого солдата

КАЛІНЧУКА Івана Миколайовича — старшого солдата

КАРКЛІНА Романа Ігоровича — старшого солдата

КЛИМКА Дмитра Васильовича — старшого солдата

КОВАЛЕНКА Володимира Павловича — солдата

КОЛОМІЙЦЯ Сергія Сергійовича — старшого солдата

КУЗЬМИЧА Дмитра Сергійовича — старшого солдата

КУРЧЕНКА Артема Юрійовича — солдата

ЛИПКУ Владислава Ігоровича — солдата

МІНАЄВА Романа Сергійовича — молодшого сержанта

ОГЛИ Дмитра Станіславовича — старшого солдата

ПАЩЕНКА Максима Миколайовича — старшого солдата

ПРОЦЕНКА Івана Володимировича — старшого солдата

РОМАНЮКА Євгена Сергійовича — солдата

РУДІКА Михайла Михайловича — сержанта

РЯБЕНКА Богдана Олександровича — солдата

СЕВЕРЦЕВА Микиту Валерійовича — солдата

СИДОРЕНКА Станіслава Романовича — солдата

СОРОКІНА Сергія Олексійовича — солдата

СУКАЧОВА Миколу Олексійовича — старшого солдата

ТРОФІМОВА Євгенія Миколайовича — старшого солдата

ЧАЛОГО Миколу Ігоровича — старшого солдата

ШВЕЦЯ Вячеслава Анатолійовича — старшого сержанта

ШЕВЧЕНКА Артема Павловича — старшого солдата

ЩЕРБАЧЕНКА Юрія Анатолійовича — молодшого сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

ПШЕЧЕНКА Миколу Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

НОСАНЯ Дмитра Вікторовича — сержанта

САВЧУКА Олександра Григоровича — сержанта

СТРІЛЬЦОВУ Анну Анатоліївну — сержанта

ТКАЧУК Юлію Сергіївну — старшого сержанта

ШТЕЙН Ганну Олегівну — солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

6 квітня 2022 року
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Редактор:

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