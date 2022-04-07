“Полювання триває”: воїни Сил спецоперацій захопили установки російських “Буків”. ФОТО

Фото: пресслужба Командування ССО

Воїни Сил спеціальних операцій захопили ворожу техніку зі складу зенітних ракетних комплексів “Бук” на одному з напрямків фронту.

Про це вдень у четвер, 7 квітня, повідомляє пресслужба Командування ССО.

“Полювання триває! Кілька одиниць техніки ворожої ППО захопила група ССО України під час проведення спеціальних дій. Зокрема йдеться про БПУ комплексу “Бук М1”, ЗРК “Бук М2”, – йдеться в повідомленні.

Із фото випливає, що захоплено щонайменше три одиниці техніки, зокрема основну частину одного “Буку” та пуско-заряджальну установку до іншого комплексу.

Зазначається, що захоплена ворожа техніка придатна для використання. < ► > Фото: пресслужба Командування ССО

“ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями. Тож іноді, навіть найстрашнішого звіра, краще брати живцем!”, – додає пресслужба ССО.

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