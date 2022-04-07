ООС: українські військові відбили шість атак ворога та ліквідували 90 окупантів

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Українські військові в районі проведення операції Об’єднаних сил відбили шість атак та ліквідували 90 окупантів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби оперативно-тактичного угруповання “Схід” у четвер, 7 квітня.

7 квітня російські фашистські війська здійснили 6 атак позицій українських захисників в районі оперативно-тактичного угруповання “Схід”, – йдеться в повідомленні.

В результаті боїв втрати ворога склали:

особового складу – до 90

танків – 4

БМП – 5

АТ – 9

літаків – 1

БПЛА – 3.

Як писала “Новинарня“, ЗСУ атакували росіян на Луганщині і відкинули їх від Кремінної.

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