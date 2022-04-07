ООС: українські військові відбили шість атак ворога та ліквідували 90 окупантів

Українські військові в районі проведення операції Об’єднаних сил відбили шість атак та ліквідували 90 окупантів.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби оперативно-тактичного угруповання “Схід” у четвер, 7 квітня.
7 квітня російські фашистські війська здійснили 6 атак позицій українських захисників в районі оперативно-тактичного угруповання “Схід”, – йдеться в повідомленні.
В результаті боїв втрати ворога склали:
Як писала “Новинарня“, ЗСУ атакували росіян на Луганщині і відкинули їх від Кремінної.
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