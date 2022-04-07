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Окупанти силоміць вивезли персонал і пацієнтів лікарні з Маріуполя в ОРДО. ВІДЕО

07/04/2022 12:17

У Маріуполі російські загарбники силоміць вивезли на тимчасово окуповану територію Донецької області персонал та пацієнтів міської лікарні №4.

Про це вранці в четвер, 7 квітня, інформує пресслужба Маріупольської міської ради.

“Персонал та пацієнти міської лікарні №4 ім. Мацука були примусово вивезені з Маріуполя на тимчасово окуповану територію України. Відомо, що до медичного закладу прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти повинні виходити та сідати до транспорту окупантів. Виснажені та налякані люди були вимушені виконати накази російських терористів”, – йдеться в повідомленні.

Окупанти вивезли маріупольців на територію РФ і так званої “ДНР”. Що буде далі з людьми – невідомо.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що зараз міська влада і керівницьво області формують єдину базу незаконно депортованих людей для того, щоби потім повернути їх в Україну.

Лікарня №4 в Маріуполі до російського вторгнення

За його словами, окупанти насильно вивезли вже щонайменше 40 тисяч жителів Маріуполя.

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Україна

Окупанти силоміць вивезли персонал і пацієнтів лікарні з Маріуполя в ОРДО. ВІДЕО

У Маріуполі російські загарбники силоміць вивезли на тимчасово окуповану територію Донецької області персонал та пацієнтів міської лікарні №4. Про це вранці в четвер, 7 квітня, інформує пресслужба Маріупольської міської...

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