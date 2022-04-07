На Київщині за добу виявили понад 1000 вибухонебезпечних предметів

У Київській області піротехнічні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують очищувати територію від вибухонебезпечних предметів.

Про це вранці в четвер, 7 квітня, інформує пресслужба ДСНС.

“6 квітня проведено обстеження територій у м. Буча, смт Бородянка, с. Лук’янівка, с. Лукаші та с. Плоске Броварського району, с. Білогородка та с. Стоянка Бучанського району, с. Козаровичі та автошлях “Київ – Житомир”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обстежено 7,1 га території, 45 об’єктів та 14 км доріг, де виявлено та знешкоджено 1 тис. 22 вибухонебезпечних предмети.

Усього з початку робіт обстежено близько 45 га території, 250 об’єктів та 66,8 км автомобільних доріг, де виявлено та знешкоджено 6 тис. 883 одиниць ВНП.

До робіт залучалося 16 піротехнічних розрахунків ДСНС, 84 особи та 30 одиниць техніки. Роботи тривають.

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