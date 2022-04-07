Литва першою повернула свого евакуйованого посла до Києва

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Посол Литви Вальдемарас Сарапінас повернувся працювати у Київ. Ця країна стала першою, яка повернула свого евакуйованого посла в українську столицю.

Про це пише видання LRT у четвер, 7 квітня.

“Я щойно зайшов у двері посольства”, – сказав він у коментарі ЗМІ. За його словами, він перший з евакуйованих послів, хто повертається у столицю.

Про рішення повертати посла до Києва МЗС Литви оголосило раніше цього тижня.

Як розповів Вальдемарас Сарапінас, перший час у Києві працюватимуть шість литовських дипломатів та співробітників (до великої війни у місії було 32 особи).

Тепер посол планує регулярно підтримувати контакти з українськими посадовцями, зокрема, з МЗС, Міноборони та парламентарями.

Він також каже, що очікує нових візитів топ-посадовців з Литви. “Українці дуже чекають на них, і вони продовжаться”, – зазначив Сарапінас.

З початку повномасштабної війни до Києва приїздили спікерка Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, міністр оборони Арвидас Анушаускас та деякі інші литовські посадовці.

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