Літак Медведчука працює на благо України, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що літак кума президента РФ Віктора Медведчука, який переховується від українських правоохоронців, успішно служить на благо України.

Про це він повідомив на сторінці у ФБ у четвер, 7 квітня.

“Хочу всіх запевнити та заспокоїти: повітряна брама столиці на надійному замку, повз наші Сили Оборони і бджола без дозволу не пролетить. Але це не все. Маю ще одну добру новину – майно зрадника медведчука вже працює на захист України. У випадку, якщо рашисти не облишать своїх суїцидальних намірів, приватний “борт” путінського кума першим “героїчно” зустріне своїх російських друзів, надійно блокуючи злітно-посадкову смугу”, – написав Данілов.

Секретар РНБО додав, що літак вчасно був заарештований згідно з рішенням РНБО щодо запровадження санкцій проти Медведчука і його дружини.

Данілов додав, що літак перебуває у аеропорту “Київ”, що в Жулянах.

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