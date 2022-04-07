Харків блокують до п’яти батальйонно-тактичних груп росіян, – Генштаб

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У районі Харкова зосереджено до п’яти батальйонно-тактичних груп росіян, які блокують місто.

Про це увечері у четвер, 7 квітня, інформує Генштаб ЗСУ.

“В районі Харкова до п’яти батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів”, – йдеться в повідомленні.

На Слобожанському напрямку ворог проводить активні заходи з нарощування системи управління та зв’язку в інтересах наступального угруповання військ.

“Окупанти утримують місто Ізюм, намагаються продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ та Барвінкове”, – додали в ГШ.

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