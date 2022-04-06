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ЗСУ взяли ще один населений пункт на Херсонщині

06/04/2022 19:38

Збройні сили України взяли село Осокорівка на півночі Херсонщини. Це на лівому березі Дніпра, поруч з адмінмежею з Дніпропетровщиною.

У зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 6 квітня ідеться: “На Південнобузькому напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів Щербаки, Комишуваха, Новоданилівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Лук’янівське, Преображенка та Гуляй Поле.
В результаті наступальних дій підрозділів ЗС України ворог втратив контроль над населеним пунктом Осокорівка“.

Нагадаємо, 1 квітня ОК “Південь” повідомляло, що зусиллями наших захисників із 60-ї окремої піхотної бригади було визволено такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубеївка, Орлове.
У ранковому зведенні Генштабу 6 квітня ішлося про те, що в результаті наступальних дій Збройних сил України ворог втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка.

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