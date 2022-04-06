Збитому російському льотчику повідомили підозру у воєнних злочинах

Полонений льотчик ВКС РФ під Ізюмом

Громадянину Росії – військовому льотчику – повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це у вівторок, 5 квітня, інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, з 24 лютого по 3 квітня 2022 року пілот ЗС Росії здійснив декілька бойових вильотів на багатоцільовому винищувачі Су-35С з різних військових аеродромів держави-агресора у повітряний простір України. Підозрюваний завдавав ракетні удари по містах Конотоп Сумської області, Куп’янськ та Ізюм Харківської області, Волноваха Донецької області.

Крім того, він забезпечував іншим авіаційним полкам збройних сил РФ безперешкодні обстріли та бомбардування території України, у тому числі авіабомбами та крилатими ракетами.

“3 квітня 2022 року під час виконання чергового злочинного бойового завдання у повітряному просторі України літак збито військовослужбовцями ЗСУ, а пілота після приземлення взято у полон”, – ідеться в повідомленні ОГП.

Як відомо, того дня надходило повідомлення про збиття російського літака зокрема в Ізюмському районі на Харківщині.

“Злочинні дії особи є порушенням статей 51 та 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І).

На час слідства він відповідно до норм міжнародного гуманітарного права буде утримуватись в одній з установ виконання покарань, визначених як місце тримання військовополонених”, – заявили в прокуратурі.

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