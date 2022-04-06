Home / Війна / Збитому російському льотчику повідомили підозру у воєнних злочинах

Збитому російському льотчику повідомили підозру у воєнних злочинах

06/04/2022 00:38

Громадянину Росії – військовому льотчику – повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це у вівторок, 5 квітня, інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, з 24 лютого по 3 квітня 2022 року пілот ЗС Росії здійснив декілька бойових вильотів на багатоцільовому винищувачі Су-35С з різних військових аеродромів держави-агресора у повітряний простір України. Підозрюваний завдавав ракетні удари по містах Конотоп Сумської області, Куп’янськ та Ізюм Харківської області, Волноваха Донецької області.

Крім того, він забезпечував іншим авіаційним полкам збройних сил РФ безперешкодні обстріли та бомбардування території України, у тому числі авіабомбами та крилатими ракетами.

“3 квітня 2022 року під час виконання чергового злочинного бойового завдання у повітряному просторі України літак збито військовослужбовцями ЗСУ, а пілота після приземлення взято у полон”, – ідеться в повідомленні ОГП.

Як відомо, того дня надходило повідомлення про збиття російського літака зокрема в Ізюмському районі на Харківщині.

Збитий в Ізюмському районі Су-35 ВКС Росії

“Злочинні дії особи є порушенням статей 51 та 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І).
На час слідства він відповідно до норм міжнародного гуманітарного права буде утримуватись в одній з установ виконання покарань, визначених як місце тримання військовополонених”, – заявили в прокуратурі.

Читайте також:
“Горить уся імперія”: ПС показали фото збитого на Харківщині літака росіян

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Збитому російському льотчику повідомили підозру у воєнних злочинах

Громадянину Росії – військовому льотчику – повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Про це у вівторок, 5 квітня, інформує пресслужба...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse