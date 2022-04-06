4-річного Сашка, що загубився при евакуації з Київщини, знайшли мертвим

У Київській області знайшли мертвим 4-річного Сашка Здановича-Яхна. Його розшукували з середини березня.
Про це у вівторок, 5 квітня, повідомила його мама Анна Яхно в інстаграмі.
Хлопчик зник після того, як разом із бабусею намагався евакуюватися з Вишгородського району.
Сашко був у Вишгородському районі на Київщині разом з бабусею, коли розпочалася повномасштабна війна.
Російські окупанти бомбили село, підірвали мости і заблокували дороги. Тоді місцеві мешканці вирішили евакуювати дітей та жінок човнами у напрямку села Ровжі.
10 березня два човни мали перетнути Київське море, але один із них перекинувся.
У цьому човні була дитина.
Згодом рятувальники знайшли тіло бабусі Сашка, але про хлопчика нічого не було відомо, тому сім’я продовжувала його пошуки. Батьки сподівалися, що син вижив, адже був у рятувальному жилеті.
Журналістка Ольга Омелянчук повідомила у фейсбуці, що човен, у якому була дитина, розстріляли російські окупанти.
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