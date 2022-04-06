4-річного Сашка, що загубився при евакуації з Київщини, знайшли мертвим

У Київській області знайшли мертвим 4-річного Сашка Здановича-Яхна. Його розшукували з середини березня.

Про це у вівторок, 5 квітня, повідомила його мама Анна Яхно в інстаграмі.

Хлопчик зник після того, як разом із бабусею намагався евакуюватися з Вишгородського району.

“Я дякую кожному, хто вірив, хто допомагав у пошуках, дякую кожному за Ваші молитви і віру, дякую за підтримку. Завдяки Вам мій синочок зустрівся зі мною. Сашенька, наш маленький янгол уже на небесах! Сьогодні його душа віднайшла спокій”, – написала вона.

Сашко був у Вишгородському районі на Київщині разом з бабусею, коли розпочалася повномасштабна війна.

Російські окупанти бомбили село, підірвали мости і заблокували дороги. Тоді місцеві мешканці вирішили евакуювати дітей та жінок човнами у напрямку села Ровжі.

10 березня два човни мали перетнути Київське море, але один із них перекинувся.

У цьому човні була дитина.

Згодом рятувальники знайшли тіло бабусі Сашка, але про хлопчика нічого не було відомо, тому сім’я продовжувала його пошуки. Батьки сподівалися, що син вижив, адже був у рятувальному жилеті.

Журналістка Ольга Омелянчук повідомила у фейсбуці, що човен, у якому була дитина, розстріляли російські окупанти.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 42 – 06.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ