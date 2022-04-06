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“Ви додаєте нам сил, віри та хоробрості”: воїни ССО звернулися до українців у тилу. ВІДЕО

06/04/2022 12:17

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ звернулися до громадян України і подякували за підтримку та невтомну роботу в тилу задля перемоги.

Як передає “Новинарня“, відповідне відео оприлюднила пресслужба Командування ССО ввечері у вівторок, 5 квітня.

“Ми, воїни Сил спеціальних операцій України, дякуємо всім, хто в цей непростий час тримає стрій та невтомно наближає перемогу в тилу. Кожному, хто забезпечує та підтримує сили оборони України та весь український народ. Усім, хто об’єднавшись 24/7 приймає біженців, плете маскувальні сітки та волонтерить. Ви додаєте нам віри, сил, хоробрості, люті та злості. Даєте нам можливість виконувати завдання за призначенням. Ми б’ємо та нищимо ворога, ми не складемо зброї до повної перемоги. Скоро наш синьо-жовтий стяг замайорить у кожному українському місті, містечку й селі. Ми здобудемо перемогу і мир – під нашим синім небом і золотим колоссям полів. Перемога за нами, слава Україні”, – йдеться у зверненні українських захисників.

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