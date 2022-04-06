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Всеукраїнська рада церков закликає визнати дії РФ геноцидом українського народу

06/04/2022 20:00

Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій закликала всі країни світу визнати геноцид українського народу під час вторгнення Росії та засудити ідеологію “русского міру”.

Про це йдеться в заяві ради у зв’язку з масовими вбивствами мирних мешканців в окупованих містах Київської області.

“Місяць тимчасової окупації російськими військами Бучі, Ірпеня, Гостомеля та навколишніх селищ призвів не лише до масштабних руйнувань прекрасних новозбудованих житлових кварталів, дитячих майданчиків, лікарень і інших соціальних закладів, але й до тотального знищення мирного населення цього регіону”, – наголошують у ВРЦіРО.

Представники організації вважають, що весь світ має усвідомити, що це не є “українська криза”, не “війна росії проти України” – це війна “людськості, моральних цінностей, доброчесності з концентрованим злом, що має сатанинську фашистську природу”.

“Культ війни та шовінізм вже десятки років прославляються в російському суспільстві, яке стало поклонятися війні, побудувало їй храм у Москві та з гаслом “Можемо повторити” виправдовує нові жертвоприношення своєму кривавому ідолу”, – йдеться в заяві.

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Нагадаємо,

районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.
Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву “Бучанська різанина”.
За попередніми даними МВС, в Бучі загинули щонайменше 400 цивільних.

У зв’язку з цим прокурор Карла дель Понте заявила, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Путіна.

3 квітня президент Володимир Зеленський заявив про створення спецмеханізму правосуддя та Книги катів, щоб притягнути винних у воєнних злочинах проти України до відповідальності.

Стали відомі підрозділи армії рашистів, які чинили звірства в Бучанському районі, а також список особового складу 64-ї мотострілецької бригади з Бучі.

Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!

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