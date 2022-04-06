Всеукраїнська рада церков закликає визнати дії РФ геноцидом українського народу

Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій закликала всі країни світу визнати геноцид українського народу під час вторгнення Росії та засудити ідеологію “русского міру”.
Про це йдеться в заяві ради у зв’язку з масовими вбивствами мирних мешканців в окупованих містах Київської області.
“Місяць тимчасової окупації російськими військами Бучі, Ірпеня, Гостомеля та навколишніх селищ призвів не лише до масштабних руйнувань прекрасних новозбудованих житлових кварталів, дитячих майданчиків, лікарень і інших соціальних закладів, але й до тотального знищення мирного населення цього регіону”, – наголошують у ВРЦіРО.
Представники організації вважають, що весь світ має усвідомити, що це не є “українська криза”, не “війна росії проти України” – це війна “людськості, моральних цінностей, доброчесності з концентрованим злом, що має сатанинську фашистську природу”.
“Культ війни та шовінізм вже десятки років прославляються в російському суспільстві, яке стало поклонятися війні, побудувало їй храм у Москві та з гаслом “Можемо повторити” виправдовує нові жертвоприношення своєму кривавому ідолу”, – йдеться в заяві.
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районний центр Буча в північно-східному передмісті Києва з початку березня перебував під окупацією армії РФ. Звільнення міста Збройними силами та іншими формуваннями сил оборони України відбулося 1 квітня.
Після повернення Бучі на навколишніх населених пунктів під контроль ЗСУ в них виявили сотні тіл цивільних громадян, убитих російськими окупантами. Ці злочини рашистів отримали назву “Бучанська різанина”.
За попередніми даними МВС, в Бучі загинули щонайменше 400 цивільних.
У зв’язку з цим прокурор Карла дель Понте заявила, що Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Путіна.
3 квітня президент Володимир Зеленський заявив про створення спецмеханізму правосуддя та Книги катів, щоб притягнути винних у воєнних злочинах проти України до відповідальності.
Стали відомі підрозділи армії рашистів, які чинили звірства в Бучанському районі, а також список особового складу 64-ї мотострілецької бригади з Бучі.
Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель – не пробачимо ніколи!
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