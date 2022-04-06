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В ГШ повідомили про перебіг боїв на Донбасі й Харківщині

06/04/2022 20:00

Після відступу з півночі України ворог продовжує підготовку до наступальної операції на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та прагне закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 6 квітня.

“Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій з метою прориву оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. Також намагається взяти під повний контроль місто Маріуполь”, – сказано в повідомленні.

Серед іншого, в оперативній інформації сказано:

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Здебільшого в нічний час, російські окупанти здійснюють обстріли міста з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

В районі міста Ізюм активних дій противник не проводив.

Силами окремих підрозділів 20-ї загальновійськової та 1-ї танкової армій Західного воєнного округу здійснює перегрупування.

Для підвищення оперативності перекидання військових вантажів ворог розпочав використання залізничного сполучення. Зафіксовано прибуття залізничних ешелонів з озброєнням та військовою технікою зі станції Валуйки (РФ) на залізничну станцію Куп’янськ (Україна).

На Донецькому та Луганському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на бойових діях в районах населених пунктів Попасна і Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь. Намагається покращити тактичне положення.

Ворог продовжується штурм міста Маріуполь, при цьому противник активно застосовує авіацію.

Продовжує вогневий вплив на більшості напрямків. Противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кремінна, Піски, Очеретино, Розівка, Новобахмутівка, Новосілка Друга, Мар’їнка та Красногорівка.

В районах Попасної, Степного, Новотошківського, Рубіжного, Сєверодонецька і Солодкого ворог проводив штурмові дії, але успіху не мав.

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