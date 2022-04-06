У Вугледарі рашисти атакували пункт роздачі гумдопомоги, є загиблі і поранені

У Вугледарі на Донеччині російський агресор обстріляв місце роздачі гуманітарної допомоги, у результаті чого відомо про двох загиблих та п’ятьох поранених.

Про це вранці у середу, 6 квітня, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Місце роздачі гуманітарної допомоги обстріляли російські фашисти із реактивної артилерії у Вугледарі. Зараз відомо про двох загиблих та п’ятьох поранених. Документуємо усі злочин, вчинені російською федерацією на нашій землі. Прощення винним не буде!” – написав очільник області.

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