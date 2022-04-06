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У Раді зареєстрували постанову про визнання дій РФ в Україні геноцидом

06/04/2022 15:10

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті українського парламенту.

Проєкт постанови “Про здійснення Російською Федерацією геноциду української нації” зареєстровано за №7250.

Станом на ранок 6 квітня документ опрацьовується у Комітеті з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Документом передбачається визнати злочинні дії РФ, що тривають на території України з 24 лютого 2022 року, геноцидом української нації.

Згідно з текстом проєкту постанови, документ подано з урахуванням того, що РФ вдалася до умисних дій, спрямованих на знищення української нації. Маються на увазі масові тортури, вбивство мирних жителів, руйнування житлових будівель, інфраструктури життєзабезпечення тощо.

У проєкті зазначається, що Росія є державою-продовжувачем СРСР, відповідальною за геноцид (Голодомор) 1932-33 років і депортацію кримськотатарського народу 1944 року. Також нинішній політичний режим у Москві названо нацистським за суттю.

Крім того, беруться до уваги звернення Маріупольської міської ради від 1 квітня 2022 року, численні докази військових злочинів РФ у Бучі, Волновасі, Ірпені, Маріуполі, Охтирці, Харкові, Чернігові та багатьох інших місцях на території України.

Українським правоохоронним органам планують доручити вжити вичерпних заходів для забезпечення розслідування злочину геноциду і притягнення винних до встановленої законом кримінальної відповідальності через механізми національного та міжнародного судочинства.

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