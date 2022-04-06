У Раді пропонують змінити географічні назви, які символізують РФ

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У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про деколонізацію топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Як передає “Новинарня” 6 квітня, текст документу опубліковано на сайті парламенту.

Його ініціаторами є пів сотні “слуг народу” на чолі з Федором Веніславським.

Проєкт закону №7253 “Про внесення змін до Закону України “Про географічні назви” передбачає: “Забороняється присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму, зокрема й громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України або тимчасово перебували на території держави-окупанта та стали жертвами переслідування з боку російських репресивних органів”.

Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом мав би привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Очікується, що ухвалення законопроєкту забезпечить зменшення впливу Росії на внутрішню політику Української держави та світогляд громадян, створить передумови для унеможливлення агітаційно-пропагандистської діяльності вороже налаштованих до України осіб, прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни, сприятиме зміцнення духу і моралі української нації.

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