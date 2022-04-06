У Маріуполі під час бомбардування лікарні живцем згоріли майже 50 людей, – мер

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У Маріуполі під час бомбардування дитячої лікарні російськими окупантами живцем згоріли майже 50 людей.

Як повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram у середу, 6 квітня, про це мер Вадим Бойченко заявив сьогодні під час круглого столу на тему: “Політичні та правові наслідки злочинів Російської Федерації проти України”, який проходив у режимі відеозв’язку.

За словами міського голови, Маріуполь, який донедавна був символом розвитку, зараз майже повністю зруйнований російськими окупантами.

Зокрема, понад 90% міської інфраструктури знищено. З них, щонайменше 40% вже не підлягає відновленню. Наразі міська рада вже створила комісію, яка фіксує факти руйнувань комунального та приватного майна. На сьогодні внесли понад 300 таких фактів. Проте головний злочин – тисячі вбитих мирних маріупольців.

“Тільки за попередніми оцінками в Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тисяч людей, з яких приблизно 210 – діти. російські терористичні війська скинули декілька надпотужних бомб на дитячу лікарню, знищили один з корпусів міської лікарні №1. Живцем згоріло майже 50 людей. Розбомбили Драматичний театр, де на той час від обстрілів ховалося понад 900 людей. Це лише декілька прикладів цілеспрямованого знищення мирного населення Маріуполя”, – наголосив Бойченко.

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