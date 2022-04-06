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На аеродромі в Придністров’ї готуються до прийому літаків, – Генштаб

06/04/2022 09:06

На аеродромі Тирасполя (Придніспров’я) триває підготовка для прийому літаків. Не виключено, що росіяни спробують задіяти Придністров’я для підтримки наступу на Південнобузькому напрямку.

Про це вранці в середу, 6 квітня, інформує пресслужба Генштабу Збройних сил України.

“Ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної Придністровсько-молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому літаків”, – йдеться в повідомленні.

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