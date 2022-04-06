ЗСУ відновили контроль над трьома населеними пунктами на Херсонщині, – Генштаб

У Херсонській області російська армія втратила контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка.

Про це вранці в середу, 6 квітня, інформує пресслужба Генштабу Збройних сил України.

“Ворог, в результаті наступальних дій Збройних Сил України, втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка”, – йдеться в повідомленні.

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