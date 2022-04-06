СБУ здобула секретні карти і списки окупантів, знищених на Донеччині

Служба безпеки України здобула секретні карти та списки російських окупантів, підрозділи яких було знищено на Донеччині.
Про це вранці в середу, 6 квітня, інформує пресцентр СБУ.
Карти зареєстровані 22 лютого 2022 року та містять плани окупантів із захоплення всієї території Донецької області.
“Та найголовніше відкриття – в іншому. Як виявилось, путінський режим відправив на війну в Україну – курсантів. Учнів Московського вищого військового командного училища. Їх не просто відправили, а оформили це як стажування”, – сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.
Серед здобутих документів Службу безпеки виявила:
Виявлену документацію долучать до матеріалів кримінальних проваджень, як докази злочинів російських окупантів та особисто Володимира Путіна для міжнародних судів.
“Власники документів не встигли здатися в полон або ж втекти з України. Вони отримали гідне покарання за вчинені злочини – смерть. Ми працюємо далі! Слава Україні!”, – наголошує речник СБУ.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 42 – 06.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!