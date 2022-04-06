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СБУ здобула секретні карти і списки окупантів, знищених на Донеччині

06/04/2022 11:17

Служба безпеки України здобула секретні карти та списки російських окупантів, підрозділи яких було знищено на Донеччині.

Про це вранці в середу, 6 квітня, інформує пресцентр СБУ.

Карти зареєстровані 22 лютого 2022 року та містять плани окупантів із захоплення всієї території Донецької області.

“Та найголовніше відкриття – в іншому. Як виявилось, путінський режим відправив на війну в Україну – курсантів. Учнів Московського вищого військового командного училища. Їх не просто відправили, а оформили це як стажування”, – сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

Серед здобутих документів Службу безпеки виявила:

  • посібник з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, де їх навчали протистояти військово-політичному керівництву НАТО;
  • талони на відрядження без зазначення місця перебування та строку відрядження;
  • списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків і курсантів;
  • паспорти громадян РФ, військові квитки тощо.

Виявлену документацію долучать до матеріалів кримінальних проваджень, як докази злочинів російських окупантів та особисто Володимира Путіна для міжнародних судів.

“Власники документів не встигли здатися в полон або ж втекти з України. Вони отримали гідне покарання за вчинені злочини – смерть. Ми працюємо далі! Слава Україні!”, – наголошує речник СБУ.

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