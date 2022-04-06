РФ скоротила видобуток нафти

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Середньодобовий видобуток нафти з конденсатом у Російській Федерації, станом на 3 квітня, становить близько 1,4 мільйона тонн, що на 3,9% менше, ніж у березні.

Про це в середу, 5 квітня, повідомляє “Інтерфакс”.

Нафтові компанії зменшили виробництво на 49 тис. тонн (4,1%). Експорт нафтової сировини за системою “Транснефти” збільшився на 2,6 тис. т – до 575,6 тис. т. Експорту сировини до ближнього зарубіжжя (Білорусь) поки що не зафіксовано, тоді як минулого місяця він становив 8,6 тис. т/добу.

Експорт російських ресурсів у системі “Транснефти” у далекому зарубіжжі зріс на 6% проти березня.

У систему було прийнято 29 тис. т нафти зщо на 7 тис. т більше, ніж у березні, але ця нафта не була протранзитована, тоді як у березні транзит становив у середньому 19 тис. т на добу.

За даними іншої статистики, протягом квітня обсяги товарної нафти в товарних парках компаній зросли на 756 тис. т і на початок квітня становлять 2,2 млн. т, при цьому вільні ємності за минулий місяць скоротилися на 1 млн. т – до 2,8 млн. т.е.

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