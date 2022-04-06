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Придністров’я готує аеродром для прийому літаків, – Генштаб

06/04/2022 14:48

У Придністров’ї в Тирасполі готують аеродром для прийому літаків.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу у середу, 6 квітня.

“Ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної придністровсько-молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому літаків”, – йдеться в повідомленні.

На Волинському напрямку ознак формування противником наступальних угруповань немає. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

На Поліському напрямку окупанти активних дій не здійснювали. Частина підрозділів ворога, які виведені із зазначеного напрямку, перебувають на території Республіки Білорусь. Продовжують заходи відновлення, імовірно, з метою їх перегрупування та посилення інших угруповань. Не виключається залишення на території республіки Білорусь підрозділів російських військ з метою сковування дій Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки. Іншою метою є надання допомоги Республіці Білорусь у прикритті частини білорусько-українського кордону.

На Сіверському напрямку триває відновлення окупаційних підрозділів ворога, що раніше були виведені до Брянської та Курської областей Російської Федерації.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків та завдавати артилерійських обстрілів по його окремих районах.

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