Помер українофоб Володимир Жириновський

У Російській Федерації помер 75-річний українофоб, лідер російської “Ліберально-демократичної партії” Володимир Жириновський.
Про це вдень у середу, 6 квітня, повідомив спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін.
“Після важкої та тривалої хвороби пішов із життя Володимир Вольфович Жириновський”, – написав він у телеграмі.
Інформацію про смерть Жириновського також підтвердила пресслужба Держдуми РФ.
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