Орбан заявляє, що Путін згоден на “нормандські” переговори у Будапешті про припинення вогню. ОП зреагував

Віктор Орбан і Володимир Путін. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент РФ Володимир Путін у розмові нібито дав позитивну відповідь на його пропозицію про зустріч з лідерами України, Франції та Німеччини в Будапешті задля припинення вогню, але з умовами.

Про це у середу, 6 квітня, повідомляє видання Index.

Орбан каже, що у розмові з президентом РФ запропонував, аби президенти України та Франції і канцлер Німеччини зустрілися з Путіним у Будапешті, не задля переговорів про мирну угоду, а негайне припинення вогню.

За його словами, відповідь Путіна була позитивною, але він має свої умови для цього.

В Офісі президента назвали слова прем’єра Угорщини Віктора Орбана про те, що президент РФ Володимир Путін дав позитивну відповідь на його пропозицію про зустріч з лідерами України, Франції та Німеччини в Будапешті – “медійним хайпом”.

Таку думку висловив радник голови ОПУ, член делегації України на переговорах з РФ Михайло Подоляк в коментарі “Українській правді”.

“Сьогодні багато хто робить політичні заяви, виходячи суто зі своїх інтересів. Частіше це про політичні спекуляції та бажання хайпу. Особливо якщо говоримо про політичних діячів з дуже специфічними політичними поглядами. Але реальність трошки інакша. Є офіційні канали. Є переговорна група, яка постійно на контакті на рівні підгруп. Є, нарешті, ключовий міжнародний консультативний формат – на рівні політичних радників, яким опікується з нашого боку Андрій Єрмак. Будь-які реальні пропозиції йдуть тільки через ці канали. Інше – це медійний хайп”, – прокоментував Подоляк.

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