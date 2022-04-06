Латвія заморозила нерухомість росіян на понад €100 млн

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Сьогодні вартість нерухомості громадян РФ, замороженої у Латвії через санкції, перевищує 100 млн євро. Проте очікується, що вона може зрости.

Про це заявив міністр юстиції Латвії Яніс Борданс, поінформував портал Delfi пізно ввечері у вівторок, 5 квітня.

Міністр зазначив, що заморожений автопарк також оцінюється у кілька мільйонів євро.

Борданс зазначив, що при цьому не подано інформацію про активи юридичних осіб, які можуть виявитися ще ціннішими.

Серед цих активів можуть бути зокрема різні небезпечні вантажі в латвійських портах, про які латвійська держава “має подбати особливим чином”.

Напередодні на засіданні латвійського уряду обговорювалася можливість перейняти у власність держави російські підприємства, що потрапили під санкції, зокрема згадані небезпечні вантажі.

Міністр юстиції зазначив, що якщо це буде зроблено, то процес має бути максимально вигідним із економічної точки зору — без звільнення працівників та наскільки можна без втрати вартості активів.

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