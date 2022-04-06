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Палата депутатів парламенту Чехії визнала Голодомор в Україні геноцидом

06/04/2022 14:03

Палата депутатів чеського парламенту визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців.

Про це вдень у середу, 6 квітня, повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

“Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-1933 років актом геноциду Українського народу. Деталі згодом”, – написав він.

15 років тому депутати засудили голод в Україні як справу рук жахливого тоталітарного режиму.

Палата депутатів парламенту Чехії напередодні також ухвалила постанову, в якій засудила воєнні злочини, здійснені російськими військовими в Україні.

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