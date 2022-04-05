ЗСУ збили російську ракету “Калібр” з “далеко не нової” артилерійської гармати

Збройним силам України вдалося збити російську ракету “Калібр” з артилерійської гармати.
Про це у вівторок, 5 квітня, повідомили в пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.
“Кажете якась там армія світу з “аналогов нет”? Повідомляємо, вчора в одному з пунктів базування Військово-Морських Сил ЗС України звичайною і далеко не новою артилерійською гарматою було збито рашиський “Калібр”, – йдеться в повідомленні.
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