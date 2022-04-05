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Зеленський: Відбити війну в точку, з якої вона почалася 24 лютого, – це перемога. Але з Донбасом найскладніша історія

05/04/2022 13:33

Перемогою у фазі відкритої війни з РФ президент Володимир Зеленський вважає відхід російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого.

Про це він сказав в інтерв’ю українським журналістам у вівторок, 5 квітня.

“Передусім — не втратити наш суверенітет. Друге — дуже хочу, щоб ми не втратили сотні тисяч людей. Третє — не може бути жодних розмов, що ми дозволимо назвати Крим чиєюсь територією: вона тільки наша, і Донбас для мене та для нас усіх — це Україна. Про території, які вони зараз тимчасово окупували і які були під нашим контролем до 24 лютого, ми просто не говоримо.

Війна за Донбас — це те, про що ми говоримо. Для нас дуже важливо зберегти ці території як українські, це одна з принципових речей, але це буде найскладніша історія”, — сказав він у відповідь на запитання, що можна буде вважати перемогою у цій війні.

“Я розумію, де ми і хто ми, що ми за країна, що ми втратили, що ми можемо втратити і що ми зберегли. І я вважаю, що відбити повномасштабну війну в точку, з якої вона почалася 24 лютого, — це перемога”, — наголосив Зеленський.

На запитання про ціну наступу на раніше окуповані території Донбасу Зеленський відповів, що “якщо ми зараз без стратегії чи тактики підемо в наступ” — це може коштувати Україні 40-50 тисяч життів українських військових лише на початку. А в цілому такий наступ, за його словами, може призвести до втрати сотні тисяч життів.

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