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“Валите всех”: командири рашистів наказують підлеглим розстрілювати цивільних українців. ВІДЕО

05/04/2022 20:58

Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов, які засвідчують злочинні накази російських окупантів розстрілювати цивільних громадян України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ у вівторок, 5 квітня.

“Да валите их всех нах*й! Есть гражданские – в расход всех, бл*дь!” – ось такі команди отримують російські загарбники від своїх командирів.

Зазначається, що російські загарбники беруть до виконання ці накази, натомість російські політики і пропагандисти повідомляють про “постановки”.

“Ні, не постановки. Це – злочини, за які ви будете відповідати”, – наголосили в СБУ.

Нові перехоплені розмови свідчать, що загарбники скиглять, як діти, коли доводиться воювати проти вмотивованої армії, а не мирних людей.

Від страху вони вигадують нереальні цифри українських військ, щоби хоч якось виправдати свою безпорадність.

“… их группировка, 150 тисяч…! А нас, еб*ть, три тысячи если есть, это за*бись… они же слева, справа, в кольцо берут, нах*й. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало…» – говорить окупант.

У пресслужбі наголосили, що ЗСУ дійсно дають геройську відсіч рашистам: “Нас багато, бо проти загарбників постає вся Україна”.

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