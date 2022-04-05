Уночі два російські Су-35 завдали ракетного удару з території Білорусі

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У ніч проти 5 квітня українська протиповітряна оборона знешкодила чотири ворожі ракети.

Про це у вівторок, 5 квітня, повідомляє Повітряне командування “Захід” Повітряних Сил ЗС України.

Зазначається, що два Су-35 окупантів із території Білорусі завдали удару крилатими ракетами по території України.

“Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об’єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях”, – повідомляють військові.

За їхніми даними, засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверту було пошкоджено, через що ракета не потрапила в ціль.

Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня. Вони теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування “Захід”.

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