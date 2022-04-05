У Рубіжному росіяни влучили в цистерну з азотною кислотою

У Рубіжному на Луганщині російські війська влучили у цистерну з азотною кислотою.
Про це у вівторок, 5 квітня, повідомив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай у Facebook.
“Не виходьте з укриттів! Якщо Ви у приміщенні – закрийте двері та вікна!”, – написав він.
Він просить підготувати вологі маски для обличчя.
Додамо, що пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з’являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.
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