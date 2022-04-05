У Рубіжному росіяни влучили в цистерну з азотною кислотою

У Рубіжному на Луганщині російські війська влучили у цистерну з азотною кислотою.

Про це у вівторок, 5 квітня, повідомив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай у Facebook.

“Не виходьте з укриттів! Якщо Ви у приміщенні – закрийте двері та вікна!”, – написав він.

Гайдай нагадав, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

Він просить підготувати вологі маски для обличчя.

Додамо, що пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з’являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

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