У Маріуполі колаборанти “ОПЗЖ” коригували вогонь окупантам

Колаборанти з “Опозиційної платформи – За життя” у Маріуполі фактично стали корегувальниками вогню для російських окупантів, які обстрілювали критичну цивільну інфраструктуру.
Про це ввечері у вівторок, 5 квітня, інформує пресслужба Маріупольської міської ради.
“Отримали переконливі свідчення про злочини колабораціоністів із “ОПЗЖ” в Маріуполі. Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури…
Виявилося, що саме зрадники-депутати з “ОПЗЖ” допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу.
Зазначається, що “вся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомагали вбивати маріупольців”:
У міськраді відзначили, що з перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста.
Зокрема, комунальні підприємства та техніку, склади з продовольством та медикаментами, вежі мобільних операторів та лінії електропередачі, насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища.
Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення.
Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів.
Напередодні в Маріуполі за підтримки російських окупантів вибрали так званого “мера” міста. Ним став державний зрадник із забороненої проросійської партії “ОПЗЖ” Костянтин Іващенко.
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