У Маріуполі колаборанти “ОПЗЖ” коригували вогонь окупантам

Скріншот із відео

Колаборанти з “Опозиційної платформи – За життя” у Маріуполі фактично стали корегувальниками вогню для російських окупантів, які обстрілювали критичну цивільну інфраструктуру.

Про це ввечері у вівторок, 5 квітня, інформує пресслужба Маріупольської міської ради.

“Отримали переконливі свідчення про злочини колабораціоністів із “ОПЗЖ” в Маріуполі. Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури…

Виявилося, що саме зрадники-депутати з “ОПЗЖ” допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу.

Зараз посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що “вся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомагали вбивати маріупольців”:

Іващенко Костянтин Володимирович

Хаджинов Дмитро Михайлович

Хармишев Євген Олександрович

Сотнікова Наталя Анатоліївна

Карпенко Олена Василівна

У міськраді відзначили, що з перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста.

Зокрема, комунальні підприємства та техніку, склади з продовольством та медикаментами, вежі мобільних операторів та лінії електропередачі, насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища.

Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення.

Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів.

Напередодні в Маріуполі за підтримки російських окупантів вибрали так званого “мера” міста. Ним став державний зрадник із забороненої проросійської партії “ОПЗЖ” Костянтин Іващенко.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 41 – 05.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ