У Гамбурзі п’яний росіянин напав на священника УГКЦ

У німецькому місті Гамбург нетверезий росіянин вдерся на подвір’я парафії Української греко-католицької церкви і напав на священника.
Про це ввечері у вівторок, 5 квітня, інформує “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу місцевої поліції.
Інцидент стався 2 квітня, але звіт про нього опублікували лише вчора.
Повідомляється, що 46-річний росіянин подзвонив у будівлю української парафії, після чого священник відчинив йому двері.
“Несподівано, очевидно, сильно п’яний чоловік відштовхнув священника вбік і вдарив його у верхню частину тіла. Зав’язалася словесна суперечка, під час якої священник зумів вигнати чоловіка з будівлі, а потім викликав поліцію”, – йдеться у повідомленні.
Росіянин на момент приїзду поліції перебував у дворі парафії, пошкодивши паркан і клумбу.
Він пройшов перевірку на алкоголь і рівень алкоголю в крові становив понад 2,2 проміле, працівники поліції затримали його.
У поліції зазначили, що після завершення поліцейських заходів та протверезіння росіянина відпустили, “оскільки підстав для арешту не було”.
Священник не отримав серйозної травми і відмовився від медичної допомоги на місці. Триває розслідування щодо мотивів підозрюваного.
Журналістка Софія Кочмар-Тимошенко на своїй сторінці у фейсбуці опублікувала фото, на яких видно, що росіянин пошкодив клумби і паркан подвір’я біля будівлі, де живе священник з дружиною і дітьми.
За її словами, отець Павло Цвьок перебуває в Гамбурзі недавно, але йому вдалося об’єднати громаду, щоби організувати активну допомогу біженцям на півночі Німеччини і відправку гуманітарної допомоги в Україну.
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