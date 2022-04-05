У Дніпропетровській області збили 2 ворожі ракети

Вночі 5 квітня українська протиповітряна оборона збила дві ракети над Дніпропетровською областю.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram
“Починаємо день з гарної новини. Вночі наша ППО збила над областю дві ворожі ракети. Уламки спричинили незначне займання у одному з сіл. Та на щастя, ніхто не постраждав”.
Голова ОВА додав, що має відео моменту знищення ракет, але зараз діє заборона на оприлюднення такої інформації, тому покаже його після перемоги.
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