У Дніпропетровській області збили 2 ворожі ракети

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Вночі 5 квітня українська протиповітряна оборона збила дві ракети над Дніпропетровською областю.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

“Починаємо день з гарної новини. Вночі наша ППО збила над областю дві ворожі ракети. Уламки спричинили незначне займання у одному з сіл. Та на щастя, ніхто не постраждав”.

Голова ОВА додав, що має відео моменту знищення ракет, але зараз діє заборона на оприлюднення такої інформації, тому покаже його після перемоги.

За словами Резніченка, станом на 8 ранку 5 квітня в області “все нормально”.

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