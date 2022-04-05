У державній зраді та колабораціонізмі підозрюються вже 94 українці, – Венедіктова

З часу повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці зареєстрували вже 415 кримінальних проваджень за ст. 111 КК України – державна зрада та 222 за ст. 111-1 КК України – колабораційна діяльність.
Про це у соцмережі Facebook написала Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у вівторок, 5 квітня.
Наразі 94 особи обгрунтовано підозрюються у держзраді і переході на бік ворога, ще 27 – в колабораційній діяльності.
Серед підозрюваних:
Напередодні повідомлення про підозру також отримали суддя та керівник апарату Старобільського райсуду Луганської області, які перейшли на роботу до «районного суду» «ЛНР».
“Не закриваємо очі на такі ганебні факти і в прокуратурі. Напередодні за фактом державної зради затримано керівника однієї з окружних прокуратур Миколаївщини. Виявив «перевертня» серед підлеглих керівник Миколаївської обласної прокуратури. Викрили Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону та слідчі СБУ”, – зазначила Венедіктова.
Прокурор виконував злочинні завдання представників держави-агресора. Прихильник “русского мира” систематично “зливав” ворогу відомості щодо кількості та місць утримання військовополонених збройних сил РФ, результатів обстрілів Миколаївщини. Також ділився із “замовником” даними про загиблих військовослужбовців і цивільних та іншою інформацією, яка цікавила окупантів.
“В обмін на цю інформацію він сподівався продовжити працювати в органах прокуратури у разі захоплення ворогом регіону, але забув, що за такі дії передбачено довічне позбавлення волі. Його діяльність вчасно вдалося зупинити та уникнути більш тяжких наслідків”, – додали в прокуратурі.
Наразі розслідується також імовірна діяльність на користь ворога та співпраця з агресором співробітників правоохоронних органів, працівників виправних колоній, Держслужби статистики України, органів виконавчої служби, лісової галузі, митників, помічників народних депутатів України, інших громадян України.
“Ми виведемо на чисту воду “щурів” в будь-яких органах. Ми про всіх вас знаємо! Тих, хто перефарбовується і перевзувається на льоту чекає вища міра покарання. “Русский мир” не врятує”, – підсумувала Генпрокурорка.
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