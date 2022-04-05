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У державній зраді та колабораціонізмі підозрюються вже 94 українці, – Венедіктова

05/04/2022 11:33

З часу повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці зареєстрували вже 415 кримінальних проваджень за ст. 111 КК України – державна зрада та 222 за ст. 111-1 КК України – колабораційна діяльність.

Про це у соцмережі Facebook написала Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у вівторок, 5 квітня. 

Наразі 94 особи обгрунтовано підозрюються у держзраді і переході на бік ворога, ще 27 – в колабораційній діяльності.

Серед підозрюваних:

  • вже екс-нардеп і «говорящая голова» пропагандистських ефірів раша-ТБ Ілля Кива,
  • депутатка Мелітопольської, яка проголосила себе «мером»,
  • депутат Полтавської облради,
  • депутат Енергодарської міської ради, який допомагав забезпеченню організації роботи Запорізької АЕС в інтересах РФ,
  • заступник голови Бердянської РДА,
  • Куп’янський міський голова,
  • голова Південноміської тергромади, який звернувся до місцевої ради для блокування видачі вогнепальної зброї військовим формуванням України.

Напередодні повідомлення про підозру також отримали суддя та керівник апарату Старобільського райсуду Луганської області, які перейшли на роботу до «районного суду» «ЛНР».

“Не закриваємо очі на такі ганебні факти і в прокуратурі. Напередодні за фактом державної зради затримано керівника однієї з окружних прокуратур Миколаївщини. Виявив «перевертня» серед підлеглих керівник Миколаївської обласної прокуратури. Викрили Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону та слідчі СБУ”, – зазначила Венедіктова.

Прокурор виконував злочинні завдання представників держави-агресора. Прихильник “русского мира” систематично “зливав” ворогу відомості щодо кількості та місць утримання військовополонених збройних сил РФ, результатів обстрілів Миколаївщини. Також ділився із “замовником” даними про загиблих військовослужбовців і цивільних та іншою інформацією, яка цікавила окупантів.

“В обмін на цю інформацію він сподівався продовжити працювати в органах прокуратури у разі захоплення ворогом регіону, але забув, що за такі дії передбачено довічне позбавлення волі. Його діяльність вчасно вдалося зупинити та уникнути більш тяжких наслідків”, – додали в прокуратурі.

Наразі розслідується також імовірна діяльність на користь ворога та співпраця з агресором співробітників правоохоронних органів, працівників виправних колоній, Держслужби статистики України, органів виконавчої служби, лісової галузі, митників, помічників народних депутатів України, інших громадян України.

“Ми виведемо на чисту воду “щурів” в будь-яких органах. Ми про всіх вас знаємо! Тих, хто перефарбовується і перевзувається на льоту чекає вища міра покарання. “Русский мир” не врятує”, – підсумувала Генпрокурорка.

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