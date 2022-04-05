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Сервіс Airbnb заборонив громадянам РФ і Білорусі бронювати житло по всьому світу

05/04/2022 06:01

Сервіс з оренди житла Airbnb призупинив свою діяльність у Росії та Білорусі й заборонив громадянам цих держав користуватися його послугами в усьому світі на тлі збройної агресії РФ проти України.

Відповідне повідомлення розміщене на сайті компанії.

“Airbnb призупиняє діяльність у Росії та Білорусі.

Це означає, що здійснювати нові бронювання помешкань або вражень у Росії та Білорусі тепер неможливо, а гості з обох країн більше не зможуть робити нові бронювання в будь-якій точці світу”, – зазначається в повідомленні.

Усі бронювання в РФ та Білорусі, починаючи з 4 квітня, скасовані.

“Ми стежимо за розвитком ситуації та надамо подальші роз’яснення, коли отримаємо додаткову інформацію”, – додали в Airbnb.

Про те, що Airbnb зупиняє роботу в Росії та Білорусі, головний виконавчий директор компанії Браян Ческі повідомив ще 4 березня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну іноземці масово бронювали через Airbnb помешкання українців у Києві, Ірпені, Одесі та інших українських містах, щоб таким чином фінансово підтримати їхніх власників (зрозуміло, що приїздити й жити в цьому житлі вони не збиралися).

Загалом користувачі сервісу забронювали 434 тисячі ночей в Україні на загальну суму понад 15 мільйонів доларів.

При цьому, компанія, яка зазвичай бере 20% комісії з кожного бронювання, відмовилася від своїх комісій в Україні.

Втім, в середині березня в Airbnb були змушені закрити можливість такого “благодійного” бронювання, бо деякі користувачі для збагачення створили “привиди” неіснуючих квартир в Україні, а таке шахрайство суперечить політиці компанії.

Водночас керівник глобальних комунікацій в Airbnb Бен Брейт повідомив, що всі охочі можуть робити пожертви на Airbnb.org, який зобов’язався надати безкоштовне короткострокове житло для 100 тисяч біженців з України.

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