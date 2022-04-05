Росіяни обстріляли фенольний завод у Нью-Йорку

Зафіксовано 7 влучень у Фенольний завод, розташований у смт Нью-Йорк Донецької області.
Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об’єднаних сил.
Унаслідок влучень було пошкоджено три ректифікаційні колони, три збірники товарної продукції, міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила, матеріальні трубопроводи, вагон-цистерну і металеві споруди.
“Небезпеки для навколишнього середовища немає”, – ідеться в повідомленні.
Крім того, ворог обстріляв і смт Нью-Йорк, пошкоджено 5 житлових будинків.
У результаті потужних обстрілів населеного пункту Сєвєродонецьк пошкоджено чотири об’єкти, зокрема: склад запчастин, господарські будівлі, гаражі, об’єкти інфраструктури, автомобіль.
Окупанти також обстріляли інші населені пункти Донецької області, серед яких Покровськ, Новогродівка, Костянтинівка, Слов’янськ, Новосілка, Георгіївка і Торецьк.
Перебито газопровід у Сєвєродонецьку. Унаслідок обстрілів також без газопостачання залишаються населені пункти Новодружеськ (1099 споживачів) та Малорязанцеве (440 споживачів) Луганської області.
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