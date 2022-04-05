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Росія готує в Маріуполі масштабну провокацію та звинуватить в ній Україну, – СБУ

05/04/2022 15:20

Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну.

Про це у вівторок, 5 квітня, інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що Росія прагне переключити увагу міжнародної та світової спільноти, і розробляє сценарії нових фейків, а російські пропагандисти готують відповідне підґрунтя.

“Зокрема, в інформаційне поле активно «вкидають» брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя. За наявними даними, окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх, як масових жертв українських військ. Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито «українці використовують мирних мешканців, як живий щит». Хоча це відверта маячня. Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня у місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах”, – йдеться в повідомленні. 

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