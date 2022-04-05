РФ на тлі значних втрат намагається залучити викладачів військових училищ до війни проти України, – Генштаб

Ілюстративне фото

Росія проводить заходи прихованої мобілізації для комплектування підрозділів ЗС РФ, що зазнали втрат в Україні. Для цього окупанти намагаються залучити викладачів військових училищ.

Про це ввечері у вівторок, 5 квітня, інформує пресслужба Генштабу Збройних сил України.

“У західному військовому окрузі Російської Федерації з метою комплектування підрозділів, які зазнали втрат на території України, проводяться заходи прихованої мобілізації. Крім того, командування Збройних сил РФ намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів”, – йдеться в повідомленні.

У Читинському суворовському військовому училищі міністерства внутрішніх справ РФ проведено письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у “спеціальній операції” за межами Російської Федерації.

Значна частина викладачів відмовилися від можливого залучення до “виконання завдань” та готові до звільнення з військової служби.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 41 – 05.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ