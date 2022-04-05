Переговори з РФ після трагедії в Бучі будуть викликом, але треба знаходити можливості, – Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що навіть можливість переговорів із Росією (не кажучи вже про зміст цих переговорів) після трагедії в Бучі буде викликом.

Про це він сказав в інтерв’ю українським журналістам у вівторок, 5 квітня.

“Усі ми, і я зокрема, будемо сприймати навіть можливість перемовин як виклик. Виклик внутрішній насамперед, свій, людський. Потім, коли береш себе в руки (а це доводиться робити), я думаю, що в мене немає іншого вибору, буде інший виклик всередині держави, тому що всі розуміють: тому, що вони зробили, пробачення немає. Кожна така трагедія, кожна така Буча битиме тебе по руках щодо тих чи інших переговорів. Але треба знаходити можливості для таких кроків”, — заявив Зеленський.

Він додав, що хоче, аби позиція України на переговорах була міцнішою.

“Просто сказати: давайте ні про що сьогодні не говоритимемо — найлегша позиція. Найскладніше ж говорити, що вони зробили, визнати їх ворогом і разом із цим знайти можливість зустрічатися, і на цій зустрічі знайти вихід та не втратити своєї території”, — сказав Зеленський.

Найголовнішим питанням на переговорах президент вважає питання гарантій безпеки України — коло країн-гарантів і розуміння того, що саме вони готові запропонувати.

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