НАТО надасть Україні зброю для захисту від нового наступу армії РФ

Системи озброєння, які НАТО та країни-союзниці вже надали Україні, довели свою ефективність. Альянс надаватиме Україні обладнання, що дасть змогу ефективно стримувати наступ російських сил.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг удень у вівторок, 5 квітня, передає “Європейська правда”.

“Москва не відступає від своїх амбіцій в Україні. Тепер ми спостерігаємо значний відхід військ від Києва для перегрупування, переозброєння та поповнення запасів, а також переключення їхньої уваги на схід. У найближчі тижні ми очікуємо подальшого наступу Росії на сході та півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити сухопутний міст до окупованого Криму”, – заявив Столтенберг.

За його словами, у той час, як Україну чекає новий наступ РФ, міністри закордонних справ НАТО на зустрічі (6-7 квітня, – “Н”) обговорять, яку подальшу підтримку вони можуть надати.

“Союзники рішуче налаштовані надавати подальшу підтримку Україні, включаючи протитанкові засоби, системи ППО та іншу техніку”, – сказав генсек Альянсу.

За його словами, НАТО також розгляне підтримку України у сфері кіберзахисту, а також захисту від хімічних і біологічних загроз.

Столтенберг повідомив, що на зустрічі міністрів Альянсу глава МЗС України Дмитро Кулеба ознайомить міністрів з останньою інформацією, зокрема, розповість про хід переговорів з Москвою.

У засіданні візьмуть участь також партнери НАТО з Фінляндії, Швеції, Грузії та ЄС, а також – азійсько-тихоокеанські партнери з Австралії, Японії, Нової Зеландії та Південної Кореї.

“Ця криза має глобальні наслідки, які стосуються нас усіх”, – пояснив Столтенберг.

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