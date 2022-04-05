На Харківщині окупанти затримують проукраїнських мешканців, – Генштаб

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У Харківській області російські окупанти незаконно затримують громадян України з патріотичними поглядами та намагаються фабрикувати “докази” про нібито злочини ЗСУ.

Про це ввечері у вівторок, 5 квітня, інформує пресслужба Генштабу Збройних сил України.

“На Слобожанському напрямку триває блокада противником окремого району Харківської області. У населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти здійснюють пошук проукраїнськи налаштованих жителів та незаконне їх затримання”, – йдеться в повідомленні.

У місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних сил України. Тому здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд “документування”.

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