На Харківщині окупанти затримують проукраїнських мешканців, – Генштаб

У Харківській області російські окупанти незаконно затримують громадян України з патріотичними поглядами та намагаються фабрикувати “докази” про нібито злочини ЗСУ.
Про це ввечері у вівторок, 5 квітня, інформує пресслужба Генштабу Збройних сил України.
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