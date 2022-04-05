На Донеччині прикордонники збили з автоматів ворожий безпілотник. ФОТО

У Донецькій області українські прикордонники з автоматів збили російський безпілотник.
Про це вдень у вівторок, 5 квітня, інформує пресслужба ДПСУ.
“Сьогодні на Донеччині військовослужбовці Краматорського загону збили російський БПЛА. Ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку”, – йдеться в повідомленні.
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